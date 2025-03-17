В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО

По словам автора обращения, распространены случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО (например, требования одновременно приобрести добровольную страховку жизни или имущества). Кроме того, страховые компании часто отказывают гражданам в выдаче полиса ОСАГО в «убыточных» для страховщиков регионах. При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах.