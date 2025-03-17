В ГД предложили назвать именами героев СВО улицы в строящихся ЖК

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение замминистра обороны РФ Анне Цивилевой с предложением назвать именами героев специальной военной операции улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть данную инициативу и сформировать рекомендуемый список героев СВО», — сообщается в письме.
По мнению Хамитова, не найдется человека, который будет спорить с тем, что такое значимое событие, как СВО, уже вошло в историю России.
«Так же, как и наши защитники, все это время стоящие на страже наших границ и обеспечивающие безопасность России, тоже признаны героями. И я уверен, что их имена должны быть увековечены», — сказал он РИА Новости.
Хамитов отметил, что именно герои СВО будут примерами для следующих поколений, и о них будут с гордостью рассказывать их дети и внуки. Именно поэтому депутат Госдумы считает, что было бы уместно называть именами героев СВО улицы в строящихся жилых комплексах и микрорайонах.
«Переименовывать уже существующие — хлопотно, дорого, к тому же жителям придется долго привыкать к новым названиям привычных мест. А вот если называть именами ветеранов СВО улицы, которые строятся прямо сейчас, это было бы символично: новая эпоха истории нашей страны, ее будущее появляется на наших глазах», — добавил парламентарий.
Хамитов подчеркнул, что это будет иметь и символическое, и воспитательное значение для тех, кто сегодня только начинает свой жизненный путь. −0-