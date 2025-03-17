Сергей Шелест заявил, что омичи снова могут пополнять старые карты «Омка»

Омичи снова могут пополнять баланс старых транспортных карт «Омка». Проблема с пополнением электронных проездных, выпущенных более десяти лет назад, решена. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Возможность пополнять баланс старых карт «Омка» в сети киосков «Дилижанс» была возобновлена после проведения работ по обновлению программного обеспечения.
Градоначальник напомнил, что на территории города функционируют 55 точек сети «Дилижанс» во всех районах города.
Ранее «КП Омск» сообщала, что более 230 омичей оштрафовали за безбилетный проезд в автобусах с начала года. Максимальный размер штрафа при первом нарушении доходил до 1000 рублей.