Комитет по образованию отреагировал на холодную еду в школьной столовой Минска. Подробности рассказала глава комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марина Ильина, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что от читателя поступил вопрос, где говорилось: что следует делать родителям, если ребенок жалуется на холодную еду в столовой. Председатель комитета по образования Мингорисполкома подчеркнула, что ведомство быстро реагирует на нюансы, возникающие в технологическом процессе:
— И если есть где-то жалобы — мы тут же выезжает и анализируем, подтверждается ли информация, — уточнила Ильина.
По ее словам, сегодня в школьном меню только полезная еда. Она также уточнила, что детей не могут кормить гамбургерами, газированной сладкой водой, так как заботятся про их здоровье.
— И, конечно, хотим, чтобы еда им нравилась. Проводим дегустации даже для родителей, — отметила глава комитета по образованию Мингорисполкома.
Она обратила внимание, что при возникновении вопросов, касающихся школьного питания, реакция следует незамедлительно. Ильина сказала про работу горячей линии комитета, также есть чат-бот.
— Недавно лично сама выезжала в одно учреждение. И та информация, которая была написана в чат-боте, не подтвердилась, — заметила Марина Ильина.
Тем временем глава комитета по образованию Мингорисполкома высказалась о меню школьных столовых: «В школьных столовых гамбургеров и картошки фри не будет».
Ранее глава комитета по образованию Мингорисполкома Ильина высказалась о репетиторах.
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