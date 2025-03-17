Бастрыкин затребовал доклад по делу комика из Ейска Артемия Останина

«Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Я наклонился и сказал: “Ну, не гоняй ты так сильно”», — заявил стендапер со сцены.