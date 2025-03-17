Бастрыкин затребовал доклад по делу комика из Ейска Артемия Останина

Руководителю СК России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу стендап-комика из Ейска Артемия Останина, который позволил себе пошутить на тему инвалидности участников боевых действий, сообщает Информационный центр СКР.
В социальных сетях распространилось видео публичного выступления стендапера, который цинично пошутил про инвалида без ног, который «подорвался на мине».
«Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Я наклонился и сказал: “Ну, не гоняй ты так сильно”», — заявил стендапер со сцены.
Ранее он позволял себе не менее провокационные высказывания по поводу СВО.
В отношении Останина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования.
Ранее мы писали, полиция проверит информацию об избитом на стриме инвалиде в Краснодаре. Ранее в соцсетях появилось видео с вечеринки блогера, который часто демонстрирует распитие алкогольных напитков. На его роликах присутствует молодой человек, который передвигается с тростью. Нередко компания над ним издевается.