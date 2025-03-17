На крыльце католического собора в Иркутске умер настоятель Владимир Сек

В понедельник, 17 марта, умер настоятель Иркутского католического кафедрального собора Владимир Сек. На крыльце храма у священника произошёл сердечный приступ. Об этом корреспонденту irk.aif.ru сообщили в местной Римско-католической религиозной организации «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери».
Владимир Сек родился в Польше, где окончил Высшую духовную семинарию. Затем его рукоположили в священники. Позже он переехал в Белоруссию, где его назначили настоятелем прихода в городе Барановичи.
После этого уехал в Россию и возглавил приход в Благовещенске. Вскоре Владимир Сек переехал в Иркутск и в 2003 году стал настоятелем прихода Непорочного Сердца Божьей Матери, где проработал более 20 лет.