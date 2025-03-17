Петербург ждут осадки и слабые морозы: прогноз погоды на неделю

В последующие дни регион будет находиться на границе циклона с северо-востока и антициклона с юго-запада, что сформирует преимущественно сухую погоду со слабыми морозцами по ночам и с дневными температурами, слегка превышающими норму климата. Об этом 17 марта рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
Погода в Петербурге
Понедельник, 17 марта: переменная облачность, без осадков. Днём −1…+1°С. Ветер западный, 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Вторник, 18 марта: облачно, небольшой снег, днем с мокрым снегом, местами гололедица. Ночью −2…-4°С, днём +1…+3°С. Ветер западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
Среда, 19 марта: облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедица. Ночью −1…+1°С, днём +5…+7°С. Ветер западный, 6−11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Четверг, 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью 0…-2°С, днём +4…+6°С. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.
Пятница, 21 марта: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью −1…+1°С, днём +4…+6°С. Ветер восточный, 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, в первый выходной день над регионом будет господствовать антициклон. Он продолжит повышать давление и сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а температура изменится мало и составит +3…+5°С.