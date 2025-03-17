Петербург ждут осадки и слабые морозы: прогноз погоды на неделю

В последующие дни регион будет находиться на границе циклона с северо-востока и антициклона с юго-запада, что сформирует преимущественно сухую погоду со слабыми морозцами по ночам и с дневными температурами, слегка превышающими норму климата. Об этом 17 марта рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.