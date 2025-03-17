Мусорную отрасль Хабаровска ждёт цветная революция баков

В Хабаровском крае, как в целом по всей стране, изменится порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий документ был опубликован на официальном правовом портале. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Минприроды России.
Этот документ разработан с учётом реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Среди целевых показателей — обеспечение 100% сортировки твёрдых отходов и снижение объёмов захоронения на полигонах вдвое к 2030 году.
Новые правила устанавливают требования к цветовой маркировке контейнеров для раздельного сбора отходов. В соответствии с этими требованиями, к 2030 году на всех контейнерных площадках в регионах будут использоваться одинаковые цвета для обозначения различных видов отходов.
Так, для пластика будут использоваться контейнеры оранжевого цвета, для стекла — зелёного, для пищевых отходов — коричневого, для несортированных отходов — серого, а для однородных групп отходов — синего.
Если для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов использовались контейнеры других цветов, необходимо было наносить на них наклейки, трафареты или таблички соответствующих цветов: оранжевого, зелёного, коричневого, синего и серого.
Это нововведение упростит сбор и последующую переработку ТКО. Кроме того, документ запрещает смешивать отходы при транспортировке, которые были собраны раздельно.
Также в правилах вводится понятие «место сбора вторичных ресурсов». Это может быть здание, строение, сооружение, помещение или площадка, куда люди могут принести отходы, которые могут быть переработаны и из которых можно извлечь ценные компоненты, такие как металл, пластик или стекло.
Крупногабаритные отходы теперь могут храниться гражданами в специальных бункерах на контейнерных площадках или в других выделенных местах, а также в навал в специально отведённых местах или другими способами, которые утверждены региональными властями.
Предыдущие правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами были утверждены в 2016 году. Напомним, что в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, акты, которые вступили в силу до 1 января 2020 года, подлежат пересмотру и актуализации.