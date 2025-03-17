Мусорную отрасль Хабаровска ждёт цветная революция баков

Также в правилах вводится понятие «место сбора вторичных ресурсов». Это может быть здание, строение, сооружение, помещение или площадка, куда люди могут принести отходы, которые могут быть переработаны и из которых можно извлечь ценные компоненты, такие как металл, пластик или стекло.