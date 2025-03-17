На Кубани объявили экстренное предупреждение по высокой пожароопасности

На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«До конца суток 17 марта, а также в течение суток 18 марта местами в северо-восточных, юго-восточных, юго-западных, северо-западных и центральных районах края ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят не забывать о правилах безопасности. Находясь в лесах, нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костер нужно разводить на открытых площадках. Место должно быть окружено минерализованной полосой не менее 0,5 м. После пользования сам костер нужно залить водой или засыпать землей.
Заметив лесной пожар, нужно сообщить о возгорании по номеру 101, в лесничество или администрацию сельского поселения. Тех, кто находится поблизости, нужно призвать срочно выйти из опасной зоны.
Спасатели напоминают, что во время засухи вероятность пожаров возрастает.