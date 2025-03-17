На Кубани объявили экстренное предупреждение по высокой пожароопасности

Жителей и гостей региона просят не забывать о правилах безопасности. Находясь в лесах, нельзя пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костер нужно разводить на открытых площадках. Место должно быть окружено минерализованной полосой не менее 0,5 м. После пользования сам костер нужно залить водой или засыпать землей.