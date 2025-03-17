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Южноуральцы стали призерами сельских игр — 2025

Всероссийские игры среди жителей сельской местности прошли в Барнауле.

Источник: AP 2024

В соревнованиях приняли участие больше 600 участников из 38 субъектов РФ.

Достойно себя показала на состязаниях сборная Челябинской области. Семнадцать южноуральцев благодаря упорству и высокой спортивной подготовке привели свою команду к бронзе. Наш регион занял третье место в зачёте команд второй группы, сообщила Дирекция спортивных мероприятий в Челябинской области (оператор комплекса ГТО).

Состязались сборные разных субъектов в шести дисциплинах, среди которых шашки, шахматы, троеборья механизаторов и дояров, лыжные гонки и спортивное противостояние семей.

Больших успехов добились наши лыжники. Например, победу забрала Ника Выскуба из Увельского района. Серебро и бронзу взяли Вячеслав Сапегин из того же муниципалитета и Евгения Мальцева из Пластовского района, соответственно. Среди команд шахматистов наши земляки заняли второе место. Третьи места достались спортивным семьям из Пластовского и Аргаяшского районов.