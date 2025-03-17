Южноуральцы стали призерами сельских игр — 2025

Больших успехов добились наши лыжники. Например, победу забрала Ника Выскуба из Увельского района. Серебро и бронзу взяли Вячеслав Сапегин из того же муниципалитета и Евгения Мальцева из Пластовского района, соответственно. Среди команд шахматистов наши земляки заняли второе место. Третьи места достались спортивным семьям из Пластовского и Аргаяшского районов.