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Советником главы Башкирии по вопросам развития социальной политики стала Альбина Касимханова

У Хабирова появился советник по вопросам развития соцполитики.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии советником главы республики по вопросам развития социальной политики на общественных началах стала Альбина Касимханова. Об этом сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала руководитель региона Радий Хабиров.

— Мы создали Совет при главе республики по вопросам повышения качества жизни, в начале апреля мы проведем заседание. Советником главы республики по вопросам развития социальной политики на общественных началах мы назначили Альбину Фаритовну Касимханову. Вы все ее хорошо и прекрасно знаете. Альбина Фаритовна, я прошу наладить эту работу, — заявил Хабиров.

Чиновница будет работать над улучшением качества жизни населения Башкирии в качестве Регионального сервисного уполномоченного, взаимодействуя с Агентством стратегических инициатив.

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