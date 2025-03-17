Советником главы Башкирии по вопросам развития социальной политики стала Альбина Касимханова

В Башкирии советником главы республики по вопросам развития социальной политики на общественных началах стала Альбина Касимханова. Об этом сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала руководитель региона Радий Хабиров.
— Мы создали Совет при главе республики по вопросам повышения качества жизни, в начале апреля мы проведем заседание. Советником главы республики по вопросам развития социальной политики на общественных началах мы назначили Альбину Фаритовну Касимханову. Вы все ее хорошо и прекрасно знаете. Альбина Фаритовна, я прошу наладить эту работу, — заявил Хабиров.
Чиновница будет работать над улучшением качества жизни населения Башкирии в качестве Регионального сервисного уполномоченного, взаимодействуя с Агентством стратегических инициатив.
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