Два новых микрорайона у берега Иртыша построят в омских Нефтяниках

Два жилых микрорайона появятся в омских Нефтяниках в районе моста у Телецентра. Оба проекта рассмотрели на заседании областного Архитектурно-градостроительного совета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Компания федерального застройщика GloraX — ООО «ГЛОРАКС-ОМСК Заозерная» — представила проект комплексного развития территории бывшего санатория «Рассвет» и мастер-план будущего микрорайона.
По информации на сайте застройщика, проект жилого комплекса предполагает строительство нескольких домов переменной этажности, детского сада на 200 мест и собственной набережной. Девелопер намерен софинансировать строительство общеобразовательной школы.
Застройщик «Новострой КПД “Академический” внес на рассмотрение Совета эскизный проект нового квартала жилых домов в районе Телецентра.
Эскизный проект жилого квартала «Академический» на берегу Иртыша, в районе Телецентра Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Совет также поддержал проект жилого дома с подземным паркингом на улице 6-й Линии от компании «НИКСИ». Застройщик заявил о готовности участвовать в развитии социальной инфраструктуры.
К строительству социальных объектов подключится также девелопер «Догма». Компания планирует за собственный счет построить детский сад на 290 мест в строящемся ЖК «Снегири» в микрорайоне Московка-2.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в омском Порт-Артуре построят 11-этажный дом с 196 однокомнатными квартирами. Новостройка появится на улице 2-й Трамвайной.