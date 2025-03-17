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Два новых микрорайона у берега Иртыша построят в омских Нефтяниках

Оба проекта одобрил Архитектурно-градостроительный совет.
Источник: Комсомольская правда

Два жилых микрорайона появятся в омских Нефтяниках в районе моста у Телецентра. Оба проекта рассмотрели на заседании областного Архитектурно-градостроительного совета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Компания федерального застройщика GloraX — ООО «ГЛОРАКС-ОМСК Заозерная» — представила проект комплексного развития территории бывшего санатория «Рассвет» и мастер-план будущего микрорайона.

По информации на сайте застройщика, проект жилого комплекса предполагает строительство нескольких домов переменной этажности, детского сада на 200 мест и собственной набережной. Девелопер намерен софинансировать строительство общеобразовательной школы.

Застройщик «Новострой КПД “Академический” внес на рассмотрение Совета эскизный проект нового квартала жилых домов в районе Телецентра.

Эскизный проект жилого квартала «Академический» на берегу Иртыша, в районе Телецентра Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Совет также поддержал проект жилого дома с подземным паркингом на улице 6-й Линии от компании «НИКСИ». Застройщик заявил о готовности участвовать в развитии социальной инфраструктуры.

К строительству социальных объектов подключится также девелопер «Догма». Компания планирует за собственный счет построить детский сад на 290 мест в строящемся ЖК «Снегири» в микрорайоне Московка-2.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в омском Порт-Артуре построят 11-этажный дом с 196 однокомнатными квартирами. Новостройка появится на улице 2-й Трамвайной.