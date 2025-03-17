Убыль населения в Ростовской области превысила 2 тысячи человек

Убыль населения в Ростовской области составила 2167 человек, это оказалось меньше, чем годом ранее. Такие данные за январь 2025 года публикует Росстат.
Напомним, показатель убыли населения отображает, насколько умерших оказалось больше, чем родившихся.
Всего в январе умерли 5051 человек (годом ранее — 5286 человек), в том числе девять детей до 1 года. Родились за тот же период времени 2884 малышей (годом ранее — 2743). Добавим, по количеству умерших и родившихся Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО, на первом месте — Краснодарский край.