Убыль населения в Ростовской области превысила 2 тысячи человек

Всего в январе умерли 5051 человек (годом ранее — 5286 человек), в том числе девять детей до 1 года. Родились за тот же период времени 2884 малышей (годом ранее — 2743). Добавим, по количеству умерших и родившихся Ростовская область оказалась на втором месте в ЮФО, на первом месте — Краснодарский край.