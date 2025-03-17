В Ялте водитель иномарки «накопил» 73 штрафа

Ранее сообщалось, что в 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще в течение трех лет.