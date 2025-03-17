В Ялте водитель иномарки «накопил» 73 штрафа

«Водитель допустил 73 нарушения ПДД, зафиксированных камерами в автоматическом режиме, на общую сумму 39 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.
Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку. Материалы в отношении злостного нарушителя переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
МВД напомнили, что за неуплату штрафа в срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ.
Ранее сообщалось, что в 2025 году для автомобилистов в Крыму увеличился размер штрафов и изменились условия постановки машины на учет. Кроме того, автомобилисты, у которых истек срок действия водительского удостоверения в 2022 году, должны заменить документ в течение этого года. Права, срок действия которых истекает в этом году, будут действительными еще в течение трех лет.