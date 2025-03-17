Уполномоченный по правам человека в Приангарье рассказала о защите прав участников СВО

«У нас открыта горячая линия, и обращения поступают на нее. С начала СВО начались вопросы по поиску пропавших без вести. Могу сказать, что за три года государство выстроило систему, связанную с организацией работы с семьями пропавших. Но и мы этими вопросами продолжаем заниматься, не прекращаем, пока не будет найден военнослужащий или пока не изменится его статус», — отметила Светлана Семенова.