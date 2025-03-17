Уполномоченный по правам человека в Приангарье рассказала о защите прав участников СВО

На Форуме волонтеров «СВОих не бросаем!» (18+) о защите прав участников специальной военной операции рассказала Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова. Напомним,
«Наш аппарат Уполномоченного по правам человека — это всегда про проблемы, про беды, про нерешенные вопросы, которые призваны решать органы государственной власти, местного самоуправления, военные организации. Мы должны подключаться тогда, когда система не срабатывает», — напомнила Светлана Семенова.
На аппарат Уполномоченного, по сути, возложено четыре больших задачи: восстановление нарушенных прав граждан; правовое просвещение, консультирование; вопросы сотрудничества и гуманитарная миссия; а также реализация Уполномоченным права законодательной инициативы.
«По этому направлению я работаю с депутатским корпусом над совершенствованием регионального законодательства. И если говорить об участниках СВО, то совместная работа в течение последних трех лет позволила нам восстановить справедливость в отношении участников СВО, воюющих в частных военных организациях. Они получили право на региональную социальную поддержку. Последние законодательные инициативы касаются наших ребят-срочников, которые исполняют свой воинский долг на приграничных территориях в Курской, Белгородской и иных областях», — рассказала Светлана Семенова.
Она подчеркнула, что с началом СВО аппарату Уполномоченного пришлось пересмотреть подходы к работе. В прошлом году Уполномоченному по Иркутской области поступило около 4,5 тысячи обращений по разным вопросам, 2,5 тысячи из них были связаны с защитой прав военнослужащих и членов семей участников СВО.
«У нас открыта горячая линия, и обращения поступают на нее. С начала СВО начались вопросы по поиску пропавших без вести. Могу сказать, что за три года государство выстроило систему, связанную с организацией работы с семьями пропавших. Но и мы этими вопросами продолжаем заниматься, не прекращаем, пока не будет найден военнослужащий или пока не изменится его статус», — отметила Светлана Семенова.
Так случилось, что сегодня к участникам СВО относятся не только военнослужащие, призванные по мобилизации, контрактники, лица, состоящие в частных военных компаниях (а сегодня на передовой их больше 40). Еще есть добровольческие формирования. В течение трех лет выстраивалась работа по защите прав лиц, которые с 2014 года в качестве ополченцев встали на защиту Донбасса.
Сегодня речь идет и о защите военнослужащих срочной службы и других категориях. Участников много, но президент неоднократно подчеркивал: в одном окопе людей с разными правами быть не должно, это недопустимо. Система по-прежнему донастраивает многие проблемные вопросы. Речь идет и о ребятах, которые ушли воевать в спецподразделения, и о тех, кто пошел воевать из мест лишения свободы.
"Гарантированный перечень мер социальной поддержки для этой категории, присвоение звания ветеранов боевых действий, увековечивание памяти погибших — это наша с вами обязанность. Сегодня много вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, логистикой тяжело раненых бойцов после прохождения лечения, вопросы освидетельствования, установления инвалидности.
Бывают проблемы с невыплатой денежного довольствия. Нам приходится заниматься и такой категорией военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Здесь есть свои нюансы, у каждого случая своя история. И эти ребята тоже нуждаются в поддержке. Работаем также с военным командованием, выезжаем в командировки на места, потому что порой пока не приедешь — вопрос не решишь. А помощь нужна здесь и сейчас", — отметила Светлана Семенова.
Уполномоченным по правам человека в Иркутской области считает, что необходимо полностью исключить ситуации, когда ребята, возвращающиеся с СВО, и их семьи, оставшиеся без кормильца, оказались без заботы и внимания.
«Государство — это мы с вами. Мы не должны закрывать глаза на проблемы людей. У всех задачи стоят по оказанию помощи, структура должна работать четко. На местах тоже нельзя быть равнодушными. И поверьте, вас есть кому услышать», — заверила Светлана Семенова, обращаясь к участникам форума.
Она напомнила, что в аппарат Уполномоченного можно обращаться любыми способами — лично, по телефону, на горячую линию, через интернет-приемную, по почте, через коллег-социальных координаторов.