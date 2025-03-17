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В Иркутске пройдет фестиваль «Студенческие Игры ГТО 2025» 22 марта

Фестиваль будет посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 22 марта проведут зимний фестиваль готов к труду и обороне «Студенческие Игры ГТО 2025». Как стало известно КП-Иркутск, мероприятие будет приурочено 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования планируют провести в спортивном комплексе «Байкал-Арена» и плавательном бассейне Госучилища олимпийского резерва.

Стоит отметить, что зимний фестиваль ГТО проводится из года в год. Его основная задача — увеличить физическую активность молодежи. Десяти командам предстоит пройти эстафету из нескольких этапов и сдать нормативы.

Еще одним дополнением, станет Битва болельщиков. Команде поддержке надо будет показать наилучший результат в ряде конкурсов. Например, лучший баннер, приветствие и самый мощный рев.