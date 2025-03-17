18 марта — выходной день в Крыму

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и нерабочим. Рабочее время в предпраздничный рабочий день 17 марта сокращается на 1 час. После этого к трудовым будням крымчане приступят 19 марта.
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах республики», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается официальным праздником согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел исторический референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.