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18 марта — выходной день в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. 18 марта — выходной день в Крыму по случаю Дня воссоединения с Россией. В этом году исполняется 11 лет с того исторического события.

Источник: РИА "Новости"

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и нерабочим. Рабочее время в предпраздничный рабочий день 17 марта сокращается на 1 час. После этого к трудовым будням крымчане приступят 19 марта.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах республики», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается официальным праздником согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел исторический референдум, по итогам которого воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.