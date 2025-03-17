18 марта — выходной день в Крыму

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. 27 февраля 2015 года Государственный совет РК внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах республики», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.