Военные начинают репетировать парад — в Минске ограничат движение

В параде планируется участие более 24 парадных расчетов различной техники. Также в планах — традиционный пролет воздушных судов. Кроме того, в Минск для участия в параде приглашены расчеты из дружественных стран — России и Китая. Будут также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ.