Военные начинают репетировать парад — в Минске ограничат движение

МИНСК, 17 мар — Sputnik. На аэродроме Липки будут проходить тренировки техники механизированной колонны, которая примет участие в параде Победы 9 мая, сообщает Минобороны Беларуси.
Репетиции начнутся с 18 марта и будут длится пять недель. В связи с тем, что военная техника будет передвигаться по дорогам общего пользования, в Минске введут временные ограничения движения.
Бронированные машины будут двигаться из бригады в микрорайоне Уручье в Липки по следующему маршруту: улица Основателей — улица Стариновская — улица Франциская Скорины — внешнее кольцо МКАД — поворот к ЖК «Зеленая гавань» — автодорога к аэродрому Липки. Ограничения для автомобилистов начнут действовать с 4:50 утра в течении примерно одного часа.
Обратно техника будет ехать вечером, дороги для транспорта могут временно перекрыть с 19:50 — примерно на один час.
«Просим жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при планировании поездок», — отметили в военном ведомстве.
Парад Победы
В этом году в Минске пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме современной техники, покажут знаменитые танки Т-34 и тачанки с пулеметами.
Несколько коробок пеших расчетов пройдут в форме и с вооружением военных лет. Часть мероприятия, как отмечали ранее в Минобороны, будет построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.
В параде планируется участие более 24 парадных расчетов различной техники. Также в планах — традиционный пролет воздушных судов. Кроме того, в Минск для участия в параде приглашены расчеты из дружественных стран — России и Китая. Будут также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ.