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Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле закрыт на капремонт

Работы проводятся в рамках подготовки к 80-й годовщине Победы в ВОВ.

Источник: Время

Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле с 17 марта 2025 года закрыт на капитальный ремонт. Плановые работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, специалисты заменят гранитное покрытие постамента и архитектурную подсветку.

Воспитанники Поста № 1 имени дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В. Г. Рязанова 17 марта перенесут в Михайло-Архангельский собор Неугасаемую лампаду в память о почивших воинах с частицей Вечного огня. Она будет храниться в храме до окончания ремонтных работ.