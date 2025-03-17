Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле закрыт на капремонт

Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле с 17 марта 2025 года закрыт на капитальный ремонт. Плановые работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, специалисты заменят гранитное покрытие постамента и архитектурную подсветку.
Воспитанники Поста № 1 имени дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В. Г. Рязанова 17 марта перенесут в Михайло-Архангельский собор Неугасаемую лампаду в память о почивших воинах с частицей Вечного огня. Она будет храниться в храме до окончания ремонтных работ.