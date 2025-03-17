Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле закрыт на капремонт

Воспитанники Поста № 1 имени дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В. Г. Рязанова 17 марта перенесут в Михайло-Архангельский собор Неугасаемую лампаду в память о почивших воинах с частицей Вечного огня. Она будет храниться в храме до окончания ремонтных работ.