В Омской области официально отменили карантин по опасной инфекции

К моменту публикации официальные данные о карантинах в Омской области заставляют думать о том, что бешенство достаточно активно распространяется по территории региона. Так, карантины из-за этой инфекции введены в Таре, в деревне Зеленое Поле, деревне Подольск в Горьковском районе, а также в Калачинском районе.