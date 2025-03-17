Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области официально отменили карантин по опасной инфекции

Ограничения снимаются указом губернатора с 17 марта 2025 года.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 17 марта 2025 года, опубликован указ за подписью губернатора Омской области Виталия Хоценко «Об отмене карантина на территории Горьковского района». Речь идет об ограничительных мероприятиях по бешенству.

«Отменить с 17 марта 2025 года карантин, установленный указом губернатора Омской области от 17 января 2025 года “Об установлении ограничительных мероприятий на территории Горьковского муниципального района Омской области”», — говорится в тексте указа губернатора Омской области.

По всей видимости, данным документом карантин отменяется в селе Октябрьское Горьковского района Омской области. Вместе с тем карантин в связи с выявлением бешенства до 5 мая 2025 года также объявлен в деревне Подольск этого муниципалитета.

Добавим, что федеральный Роспотребнадзор определяет бешенство следующим образом:

«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует».

К моменту публикации официальные данные о карантинах в Омской области заставляют думать о том, что бешенство достаточно активно распространяется по территории региона. Так, карантины из-за этой инфекции введены в Таре, в деревне Зеленое Поле, деревне Подольск в Горьковском районе, а также в Калачинском районе.