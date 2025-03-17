Нижегородская канатная дорога не будет работать с 10 по 30 апреля

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не будет работать с 10 по 30 апреля 2025 года. Специалисты будут проводить работы по техническому перевооружению.
Согласно информации на сайте перевозчика, планируется замена подвесного состава и увеличение его количества. Пассажиров просят учесть срок действия проездных билетов при планировании поездок на март и апрель.
Напомним, что канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить во II квартале 2025 года. Проектом предусмотрено создание трех станций и трасса длиной порядка 3,3 км. Первой из станций будет «Заречная», далее транзитная станция «Тихая гавань» на берегу Оки, и конечная «Проспект Гагарина» рядом с «Океанисом».