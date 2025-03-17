Нижегородская канатная дорога не будет работать с 10 по 30 апреля

Напомним, что канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить во II квартале 2025 года. Проектом предусмотрено создание трех станций и трасса длиной порядка 3,3 км. Первой из станций будет «Заречная», далее транзитная станция «Тихая гавань» на берегу Оки, и конечная «Проспект Гагарина» рядом с «Океанисом».