Омичка рассказала, кому отдаст выигранный в лотерею 1 миллион рублей

Как сообщает в понедельник, 17 марта 2025 года, организатор государственной лотереи, жительницу Омска Ольгу С. будто что-то подтолкнуло купить билеты не в ближайшей точке продаж лотерейных билетов, а в другом месте. Омичка приобрела сразу шесть билетов, но проверить их решила лишь спустя две недели после розыгрыша. Так и узнала о своей удаче. Ольга отмечает, что удача улыбалась ей не в первый раз.