Омичка рассказала, кому отдаст выигранный в лотерею 1 миллион рублей

Как сообщает в понедельник, 17 марта 2025 года, организатор государственной лотереи, жительницу Омска Ольгу С. будто что-то подтолкнуло купить билеты не в ближайшей точке продаж лотерейных билетов, а в другом месте. Омичка приобрела сразу шесть билетов, но проверить их решила лишь спустя две недели после розыгрыша. Так и узнала о своей удаче. Ольга отмечает, что удача улыбалась ей не в первый раз.
«В нулевых я выигрывала крупную сумму в нескольких розыгрышах денежных призов, в том числе в лотерею “Русское лото”. Во мне укоренилась мысль, что мне везет, и я всегда верила в удачу. Но, несмотря на это, при виде миллиона я растерялась и сразу закрыла страницу на сайте. Когда подтвердила выигрыш в точке продаж “Столото”, поняла, что удача улыбнулась мне вновь и мое желание исполнилось», — отметила победительница.
Уточняется, что счастливица уже оформила выигрыш в лотерейном центре в Москве.
Омичка также поделилась, что выигрыш планирует добавить к имеющейся сумме и отдать на покупку жилья для дочери.
Ранее сообщалось о поиске другого счастливчика из Омска, выигравшего 1 миллион рублей в лотерею.