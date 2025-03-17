В Омске закрыли развязку «Станция Входная» для большегрузов

Для водителей большегрузов определены обходные маршруты. Один из них проходит по следующему пути: Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р-402 — Окружная дорога. Другой маршрут будет включать улицы 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная с выходом на Р-254 «Иртыш», что обеспечит Южный обход Омска.