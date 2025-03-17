Второй тоннель метро скоро начнут рыть с площадки на Сенной

Подготовку к проходке щитом «Владимир» второго тоннеля с площадки на Сенной в Нижнем Новгороде начали метростроевцы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, по построенному первому тоннелю уже перемещают технологическое оборудование.
«В приемном котловане на площади Свободы рабочие обкапывают ротор щита, чтобы вскоре шестиметровую головную часть перевезти на стартовую площадку для нового этапа строительства метро», — рассказал губернатор.
Напомним, археологи следят за строительством метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.