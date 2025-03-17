В центре Красноярска на крыше офисного здания построят вертолетную площадку

В центре Красноярска, на крыше нового офисного здания, появится вертолетная площадка. Разрешение на это получено, проект прошел экспертизу, положительное заключение уже опубликовано в официальном реестре. Да и работы уже ищут с февраля. Площадка сможет принимать легкие вертолеты с соблюдением всех мер безопасности.
Напомним, что здание, о котором идет речь, — офис компании «РусГидро», которая планирует переехать из Москвы в Красноярск уже в этом году, через несколько месяцев. Для этого руководство компании выкупило недостроенную гостиницу, внутри завершаются ремонтные работы. А на фасаде здания уже появился логотип предприятия.
Решение о переезде было принято после предложения президента. Руководство перебирается поближе к своим крупным активам. Для сотрудников, которые решили перебраться в Красноярск, готовят квартиры, остальных набирают здесь.