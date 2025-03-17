В центре Красноярска на крыше офисного здания построят вертолетную площадку

Напомним, что здание, о котором идет речь, — офис компании «РусГидро», которая планирует переехать из Москвы в Красноярск уже в этом году, через несколько месяцев. Для этого руководство компании выкупило недостроенную гостиницу, внутри завершаются ремонтные работы. А на фасаде здания уже появился логотип предприятия.