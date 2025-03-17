Соболенко заявила про реванш над Андреевой после проигрыша в Индиан-Уэллсе

Соболенко добавила, что даст Андреевой насладиться красивым трофеем. Вместе с тем белоруска пообещала, что уже в следующем матче с россиянкой будет играть лучше, не допустит тех промашек, которые совершила в финале Индиан-Уэллса. Спортсменка подчеркнула также важность команды в успехах молодой россиянки и сравнила с ней 17-летннюю себя.