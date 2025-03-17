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Соболенко заявила про реванш над Андреевой после проигрыша в Индиан-Уэллсе

Белоруска Соболенко заявила, что хочет взять реванш у Андреевой после проигрыша в Индиан-Уэллсе.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко заявила про реванш над россиянкой Миррой Андреевой после проигрыша в Индиан-Уэллсе, пишет Sputnik.by.

Драматичная игра между теннисистками Соболенко и Андреевой состоялась 16 марта (подробнее — здесь). После поражения россиянке Соболенко заявила, что хочет взять над ней реванш.

— Я уже хочу реванша. Может быть, она сейчас совершила большую ошибку, но ничего страшного, — отметила белорусская теннисистка.

Соболенко добавила, что даст Андреевой насладиться красивым трофеем. Вместе с тем белоруска пообещала, что уже в следующем матче с россиянкой будет играть лучше, не допустит тех промашек, которые совершила в финале Индиан-Уэллса. Спортсменка подчеркнула также важность команды в успехах молодой россиянки и сравнила с ней 17-летннюю себя.

— Она подобрала правильную команду гораздо раньше, и именно поэтому она сейчас так успешна, — констатировала Арина Соболенко.

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