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В Воронеже выходили 850-граммовую девочку, родившуюся недоношенной

Малышку 2,5 месяца выхаживали в перинатальном центре.

Источник: перинатальный центр ВОКБ №1

Маловесную новорожденную выходили в перинатальном центре Воронежской облбольницы № 1. Случай произошел летом 2024 года, сообщили в воронежском минздраве.

В перинатальном центре прошли экстренные роды у женщины на 30-ой неделе беременности. Специалисты приняли девочку, новорожденная оказалась маловесной — 850 граммов. Малышку сразу перевели в инкубатор для недоношенных детей в отделении реанимации. Там врачи проводили ей искусственную вентиляцию легких, питание (в том числе молоком матери с добавлением обогатителей).

В возрасте одного месяца девочку перевели в отделение выхаживания недоношенных детей, где продолжалась профилактика анемии и бронхолегочной дисплазии.

Малышку выписали домой под наблюдение участкового педиатра в возрасте двух с половиной месяцев с весом 2235 граммов.