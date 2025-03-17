В Воронеже выходили 850-граммовую девочку, родившуюся недоношенной

Маловесную новорожденную выходили в перинатальном центре Воронежской облбольницы № 1. Случай произошел летом 2024 года, сообщили в воронежском минздраве.
В перинатальном центре прошли экстренные роды у женщины на 30-ой неделе беременности. Специалисты приняли девочку, новорожденная оказалась маловесной — 850 граммов. Малышку сразу перевели в инкубатор для недоношенных детей в отделении реанимации. Там врачи проводили ей искусственную вентиляцию легких, питание (в том числе молоком матери с добавлением обогатителей).
В возрасте одного месяца девочку перевели в отделение выхаживания недоношенных детей, где продолжалась профилактика анемии и бронхолегочной дисплазии.
Малышку выписали домой под наблюдение участкового педиатра в возрасте двух с половиной месяцев с весом 2235 граммов.