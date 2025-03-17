Под Ростовом мужчина пытался трудоустроиться в аэропорт по поддельному диплому

Транспортные полицейские задержали 53-летнего жителя Ингушетии, который пытался устроиться на работу в аэропорт по поддельному диплому. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транпорте МВД России по СКФО.
Мужчина хотел работать в аэропорту Платов — в филиале предприятия, которое занимается аэронавигацией. Откликнулся на вакансию авиационного техника по эксплуатации радиооборудования. Однако специалисты усомнились в подлинности документа об образовании соискателя.
Проверка показала, что мужчина предъявил поддельный диплом по специальности «инженер-машинист». На самом же деле, он прошел обучение по профессии «тракторист-машинист, водитель автомобиля». Вместо слова «тракторист» — в документ было вписано «инженер».
Группой дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Платов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание за это преступление — ограничение свободы на срок до одного года.