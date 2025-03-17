Под Ростовом мужчина пытался трудоустроиться в аэропорт по поддельному диплому

Группой дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Платов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание за это преступление — ограничение свободы на срок до одного года.