Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом мужчина пытался трудоустроиться в аэропорт по поддельному диплому

Житель Ингушетии так хотел работать в ростовском аэропорту, что подделал диплом.
Источник: Комсомольская правда

Транспортные полицейские задержали 53-летнего жителя Ингушетии, который пытался устроиться на работу в аэропорт по поддельному диплому. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транпорте МВД России по СКФО.

Мужчина хотел работать в аэропорту Платов — в филиале предприятия, которое занимается аэронавигацией. Откликнулся на вакансию авиационного техника по эксплуатации радиооборудования. Однако специалисты усомнились в подлинности документа об образовании соискателя.

Проверка показала, что мужчина предъявил поддельный диплом по специальности «инженер-машинист». На самом же деле, он прошел обучение по профессии «тракторист-машинист, водитель автомобиля». Вместо слова «тракторист» — в документ было вписано «инженер».

Группой дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Платов в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Максимальное наказание за это преступление — ограничение свободы на срок до одного года.