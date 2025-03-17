Синоптики анонсировали рецидив зимы в Челябинской области: к чему готовиться после +17

Температура воздуха постепенно понизится: от положительных ночью (от минус 1 до плюс 4) и днем (на севере плюс 4−9, на юге — 12−17) в начале недели и до отрицательных ночью и плюс 2−7 днем уже с середины недели", — добавили в Челябинском ЦГМС.