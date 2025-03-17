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Синоптики анонсировали рецидив зимы в Челябинской области: к чему готовиться после +17

Синоптики анонсировали рецидив зимы в Челябинской области на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +15° 6 м/с 94% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

О погоде с 17 по 23 марта рассказали специалисты регионального ЦГМС.

«Влияние барических ложбин и связанных с ними контрастных фронтальных разделов будет наиболее ощутимо в первой половине недели. Постепенно их с запада оттеснит гребень антициклона», — говорится в комментарии.

По прогностическим моделям, наиболее интенсивные осадки ожидаются также преимущественно в первой половине недели, постепенно ослабевая к выходным.

В средней тропосфере на смену теплым атлантическим воздушным массам начнет поступать холодный воздух из полярных широт.

«Это обусловит изменение фазового состояния осадков — от дождя к мокрому снегу, снегу, и больше всего это коснется северной половины Челябинской области», — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха постепенно понизится: от положительных ночью (от минус 1 до плюс 4) и днем (на севере плюс 4−9, на юге — 12−17) в начале недели и до отрицательных ночью и плюс 2−7 днем уже с середины недели", — добавили в Челябинском ЦГМС.