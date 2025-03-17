Серебристый теленок из Зеленоградского района набирает популярность в соцсетях

В хозяйстве у фермера в Муромском Зеленоградского района появился серебристый теленок. О детеныше необычного окраса сообщила администрация муниципалитета. Фотографии малыша тут же разлетелись по соцсетям, где стремительно набирают популярность.
Пользователи в восторге от малыша.
Известно, что родителей теленка привезли в Калининградскую область из Калужской области.
Мать теленка черной масти, а отец — белой.
«У теленка проявился ген “Silver dun”. Серебристая масть, определенная данным геном, явилась результатом осветления черной масти», — прокомментировали специалисты.