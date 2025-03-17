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Где живут самые нечистоплотные владивостокцы, выяснил «Примводоканал»

«Приморский водоканал» составил рейтинг самых проблемных адресов — домов, откуда чаще всего поступают заявки на устранение канализационных засоров, возникающих из-за сброса в систему водоотведения посторонних предметов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В рейтинге есть как и новостройки, которые, вероятно, обеспечивают себе высокие позиции в этом крайне сомнительном рейтинге за счёт сброса в унитаз остатков строительных материалов, так и советские панельные дома и ещё более старый жилой фонд, в том числе малоэтажные дома исторического центра Владивостока. Вероятно, проблема всё же не только в недобросовестных жильцах, но и в изношенности системы водоотведения.

Свежий рейтинг, составленный в результате анализа заявок «Примводоканала», выглядит так:

1. Район Патрокл;

2. Крыгина, 94, ЖК «Алые паруса»;

3. ЖК «Изумрудный» по ул. Майора Филиппова;

4. Нерчинская, 58;

5. Экипажная, 8, стр. 5;

6. Красного Знамени, 121;

7. Ивановская, 3;

8. Бестужева, 5;

9. Светланская, 7;

10. Океанский проспект, 17−19, 123, 125, 140, 142;

11. Морозова, 7, 9;

12. Семеновская, 1, 3, 5;

13. Луговая, 50а, 50, 52, 52а, 76, 78;

14. Вострецова, 8в;

15. Анны Щитининой, 25, 27;

16. Русская, 24, 62, 70, 72;

17. Адмирала Фокина, 9, 11;

18. Адмирала Горшкова, 53, 55;

19. Снеговая, 123, 125;

20. Камская, 5, 5а.

Напоминаем, в систему водоотведения нельзя сбрасывать предметы личной гигиены, влажные салфетки, наполнители лотков домашних животных, мелкий сор, строительный мусор и прочие отходы, в том числе пищевые — только влагорастворимую туалетную бумагу.

В числе последних громких канализационных аварий во Владивостоке — порыв из люка возле здания бывшего городского океанариума — будущего филиала Национального центра «Россия». Течь появилась ещё вчера, но к концу дня аварию устранить не удалось, работы возобновились сегодня.