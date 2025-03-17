Где живут самые нечистоплотные владивостокцы, выяснил «Примводоканал»

В рейтинге есть как и новостройки, которые, вероятно, обеспечивают себе высокие позиции в этом крайне сомнительном рейтинге за счёт сброса в унитаз остатков строительных материалов, так и советские панельные дома и ещё более старый жилой фонд, в том числе малоэтажные дома исторического центра Владивостока. Вероятно, проблема всё же не только в недобросовестных жильцах, но и в изношенности системы водоотведения.
Свежий рейтинг, составленный в результате анализа заявок «Примводоканала», выглядит так:
1. Район Патрокл;
2. Крыгина, 94, ЖК «Алые паруса»;
3. ЖК «Изумрудный» по ул. Майора Филиппова;
4. Нерчинская, 58;
5. Экипажная, 8, стр. 5;
6. Красного Знамени, 121;
7. Ивановская, 3;
8. Бестужева, 5;
9. Светланская, 7;
10. Океанский проспект, 17−19, 123, 125, 140, 142;
11. Морозова, 7, 9;
12. Семеновская, 1, 3, 5;
13. Луговая, 50а, 50, 52, 52а, 76, 78;
14. Вострецова, 8в;
15. Анны Щитининой, 25, 27;
16. Русская, 24, 62, 70, 72;
17. Адмирала Фокина, 9, 11;
18. Адмирала Горшкова, 53, 55;
19. Снеговая, 123, 125;
20. Камская, 5, 5а.
Напоминаем, в систему водоотведения нельзя сбрасывать предметы личной гигиены, влажные салфетки, наполнители лотков домашних животных, мелкий сор, строительный мусор и прочие отходы, в том числе пищевые — только влагорастворимую туалетную бумагу.
В числе последних громких канализационных аварий во Владивостоке — порыв из люка возле здания бывшего городского океанариума — будущего филиала Национального центра «Россия». Течь появилась ещё вчера, но к концу дня аварию устранить не удалось, работы возобновились сегодня.