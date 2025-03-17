Где живут самые нечистоплотные владивостокцы, выяснил «Примводоканал»

В рейтинге есть как и новостройки, которые, вероятно, обеспечивают себе высокие позиции в этом крайне сомнительном рейтинге за счёт сброса в унитаз остатков строительных материалов, так и советские панельные дома и ещё более старый жилой фонд, в том числе малоэтажные дома исторического центра Владивостока. Вероятно, проблема всё же не только в недобросовестных жильцах, но и в изношенности системы водоотведения.