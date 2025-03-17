Из-за ранней весны в Уфе стартовали экологические субботники

В Башкирии активно готовятся к весенним работам по уборке городских территорий. Министр ЖКХ региона Ирина Голованова сообщила о планах проведения экологических субботников, которые пройдут с 29 марта по 10 мая. В рамках этих мероприятий также запланирована акция «Зеленая Башкирия», которая стартует 19 апреля и продлится до 10 мая.
В Уфе уже начались работы по уборке. Мэр города Ратмир Мавлиев отметил, что первые субботники прошли в пятницу и субботу. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал к активным действиям, подчеркнув, что из-за раннего начала весны и дождей территории необходимо оперативно убрать.
— Весна началась рано и за два дня дожди все смыли. Поставьте себе амбициозные задачи к 1 апреля основную массу грязи убрать, — сказал Радий Хабиров. — Ставьте пораньше субботники, выводите технику, сотрудников. В Уфе надо всю грязь смыть, поэтому немедленно приступайте к работе.
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