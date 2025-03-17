Из-за ранней весны в Уфе стартовали экологические субботники

В Башкирии активно готовятся к весенним работам по уборке городских территорий. Министр ЖКХ региона Ирина Голованова сообщила о планах проведения экологических субботников, которые пройдут с 29 марта по 10 мая. В рамках этих мероприятий также запланирована акция «Зеленая Башкирия», которая стартует 19 апреля и продлится до 10 мая.