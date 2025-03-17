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Больше восьми тысяч иностранцев приехали в Новосибирскую область за неделю

Покинули область 5334 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирскую область за неделю приехали 8017 иностранцев. За это же время регион покинули 5334 человека. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.

— Продолжаются мероприятия по контролю за миграционной ситуацией. Провели проверки на различных объектах. Пресекли более 150 административных нарушений миграционного законодательства. Свыше 20 иностранцев принудительно выдворили за пределы страны, — сообщил Кирилл Травин на оперативном собрании.

Всего провели 16 рейдов. Проверки проходили в жилых секторах, различных организациях, на стройках и рынке.