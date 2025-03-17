В Ростовской области объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды

С 17 по 19 марта 2025 года в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды с похолоданием. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
17 марта на западе региона ночью прогнозируют от +5 до +10 градусов, при этом местами будет до +2. Днем — от +7 до +12, в некоторых территориях — до +16 градусов. На юге и востоке ночью будет до +9−14, днем — около +14−19, в юго-восточных районах — до +23 градусов.
18 марта утром и днем температура воздуха будет колебаться от −2 до +3, а в южных и юго-восточных районах установится в районе +5−10 градусов.
Ночью 19 марта похолодает до 0 и −5 градусов, а при прояснениях возможно до −7. Днем столбики термометров будут находиться в диапазоне от +2 до +7 градусов.
— Ожидаются осадки с мокрым снегом, на дорогах будет гололедица. Днем 19 марта осадки должны прекратиться. Ветер изменит направление с юго-западного на северное и усилится до 15−18 м/с. Непогода не угрожает озимым культурам и плодово-ягодным насаждениям, — отмечают в МЧС.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными. Во время ветра и осадков лучше держаться в стороне от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин. При любых опасностях нужно звонить по номеру «112».