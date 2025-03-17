В Ростовской области объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды

17 марта на западе региона ночью прогнозируют от +5 до +10 градусов, при этом местами будет до +2. Днем — от +7 до +12, в некоторых территориях — до +16 градусов. На юге и востоке ночью будет до +9−14, днем — около +14−19, в юго-восточных районах — до +23 градусов.