Суд не смягчил приговор бывшему главному наркологу Хабаровска

Следствие установило, что в период с мая 2022 года по июль 2023 года заведующий организовывал лечение пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Однако, вместо официального оформления услуг, он требовал с пациентов оплату, не заключая договоров и определяя сумму вознаграждения на свое усмотрение. В результате таких действий он незаконно получил более 300 тысяч рублей, предназначенных для финансирования бесплатного лечения по Территориальной программе.