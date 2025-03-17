Суд не смягчил приговор бывшему главному наркологу Хабаровска

В Хабаровске суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего заведующего наркологическим отделением краевой психиатрической больницы имени профессора Галанта, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в региональном Следственном комитете и прокуратуре.
Следствие установило, что в период с мая 2022 года по июль 2023 года заведующий организовывал лечение пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Однако, вместо официального оформления услуг, он требовал с пациентов оплату, не заключая договоров и определяя сумму вознаграждения на свое усмотрение. В результате таких действий он незаконно получил более 300 тысяч рублей, предназначенных для финансирования бесплатного лечения по Территориальной программе.
Уголовное дело расследовал Северный межрайонный следственный отдел по городу Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО при активном участии сотрудников УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю. Проведенные следственные и процессуальные действия позволили собрать достаточные доказательства, подтверждающие вину обвиняемого, — сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Кировский районный суд Хабаровска признал бывшего заведующего виновным по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд учел, что причиненный преступлением ущерб был полностью возмещен. После рассмотрения апелляции приговор оставили без изменений, и он вступил в законную силу.