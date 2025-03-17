Создан катализатор для дешевого синтеза перекиси водорода

Как объясняют ученые, перекись водорода является одним из самых массово используемых химикатов на Земле, который активно применяется в различных технологических процессах в полупроводниковой, медицинской и химической промышленностях. На сегодняшний день для его получения используется реакция, разработанная немецкими химиками еще в 1940 году, в рамках которой используется органическое вещество антрахинон, чистый кислород и дорогостоящий катализатор на базе палладия.