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Авария оставила без отопления 68 многоэтажек в Ленинском районе Новосибирска

Энергетики ищут дефект на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

17 марта из-за аварии без отопления остались жители Новосибирска из Ленинского района. Речь идет об улицах 9-й Гвардейской Дивизии, Связистов и Троллейная.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент теплоснабжение прервано как минимум в 68 домах, все они являются многоэтажными. В настоящее время энергетики занимаются поиском дефекта на теплосетях.

Отметим, что сейчас температура в Новосибирске находится на отметке +4 градуса по данным метеосервиса «Гисметео». Более того, минусовой температуры не предвидится в ближайшие несколько дней.