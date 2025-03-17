Авария оставила без отопления 68 многоэтажек в Ленинском районе Новосибирска

17 марта из-за аварии без отопления остались жители Новосибирска из Ленинского района. Речь идет об улицах 9-й Гвардейской Дивизии, Связистов и Троллейная.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент теплоснабжение прервано как минимум в 68 домах, все они являются многоэтажными. В настоящее время энергетики занимаются поиском дефекта на теплосетях.
Отметим, что сейчас температура в Новосибирске находится на отметке +4 градуса по данным метеосервиса «Гисметео». Более того, минусовой температуры не предвидится в ближайшие несколько дней.