Сергей Ведяшкин назначен директором Новосибирского юридического института

За время своей карьеры он организовал программы магистратуры, разработал курсы повышения квалификации для государственных служащих, судей и юристов, а также стал автором более 85 научных работ и учебных пособий. Напомним, что ранее новосибирские вузы защитили проекты развития по программе «Приоритет-2030».