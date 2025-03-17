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Сергей Ведяшкин назначен директором Новосибирского юридического института

Опытный юрист и преподаватель возглавил филиал ТГУ.

Источник: Томский государственный университет

Исполняющим обязанности директора Новосибирского юридического института, филиала Томского государственного университета, стал Сергей Ведяшкин. До этого он занимал должности заведующего кафедрой теории и истории государства и права, а также директора Центра технологий образовательного права ТГУ. Об этом сообщила пресс-служба Томского государственного университета.

Ведяшкин родился в Бийске, окончил юридический факультет ТГУ и более 25 лет занимается научной и преподавательской деятельностью. В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию, а сейчас работает над докторской.

За время своей карьеры он организовал программы магистратуры, разработал курсы повышения квалификации для государственных служащих, судей и юристов, а также стал автором более 85 научных работ и учебных пособий. Напомним, что ранее новосибирские вузы защитили проекты развития по программе «Приоритет-2030».