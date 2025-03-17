«В течение пяти недель». Минобороны сказало про ограничение движения транспорта в Минске с 18 марта

Минобороны сказало, что движение транспорта будет ограничено в Минске в течение пяти недель. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
В ведомстве уточнили, что, начиная с 18 марта в течение пяти недель на аэродроме Липки будут проходить тренировки техники механизированной колонны, которая будет принимать участие в параде 9 Мая.
Говорится, что по причине передвижения техники к месту проведения тренировок и в обратном направлении в Минске будет ограничиваться движение транспорта. Так, в утренние часы с 04.50 и до момента перемещения техники. В Минобороны отметили, что речь идет про примерно один час. Маршрут, где будет ограничиваться движение, следующие: улицы Основателей, Стариновская, Франциска Скорины, а также внешнее кольцо МКАД, поворот к жилому комплексу «Зеленая гавань», автомобильная дорога к аэродрому Липки. В вечернее время движение будет ограничено с 19.50.
«Просим жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при планировании поездок», — сказано в сообщении.
Тем временем Минобороны Беларуси раскрыло первые подробности о параде 9 мая 2025 в Минске.
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