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Очередь на Крымский мост выросла вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края за час выросла вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

Автомобили начали скапливаться со стороны Кубани в 10 утра. Тогда очереди на досмотр ожидали 50 автомобилей. Спустя час количество транспорта выросло.

«По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.