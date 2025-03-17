Очередь на Крымский мост выросла вдвое

Автомобили начали скапливаться со стороны Кубани в 10 утра. Тогда очереди на досмотр ожидали 50 автомобилей. Спустя час количество транспорта выросло.
«По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.