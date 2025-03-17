Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске родителям будущих первоклассников дали важный совет, как попасть в школу

Для повышения шансов на запись нужно воспользоваться порталом Госуслуг.

Источник: Om1 Омск

В этом году для удобства родителей на «Госуслугах» можно заранее заполнить черновик заявления в 1 класс. Это позволит в день старта кампании просто нажать кнопку «Отправить» и повысить шансы попасть в нужную школу.

В 2024 году таким способом воспользовались более 75% родителей, а всего через портал было подано 825 тысяч заявлений. Очерёдность подачи играет важную роль: в первую волну зачисляют тех, кто отправил заявление раньше.

После заполнения черновика на «Госуслугах» появится таймер обратного отсчёта, а за день до старта родители получат напоминание.

Сроки подачи заявлений:

До 30 июня — в школу по месту прописки или по льготам;

С 6 июля по 5 сентября — в любую школу при наличии мест.

Запись через «Госуслуги» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области, где действуют региональные сервисы.