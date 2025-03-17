В Омске родителям будущих первоклассников дали важный совет, как попасть в школу

В этом году для удобства родителей на «Госуслугах» можно заранее заполнить черновик заявления в 1 класс. Это позволит в день старта кампании просто нажать кнопку «Отправить» и повысить шансы попасть в нужную школу.
В 2024 году таким способом воспользовались более 75% родителей, а всего через портал было подано 825 тысяч заявлений. Очерёдность подачи играет важную роль: в первую волну зачисляют тех, кто отправил заявление раньше.
После заполнения черновика на «Госуслугах» появится таймер обратного отсчёта, а за день до старта родители получат напоминание.
Сроки подачи заявлений:
До 30 июня — в школу по месту прописки или по льготам;
С 6 июля по 5 сентября — в любую школу при наличии мест.
Запись через «Госуслуги» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области, где действуют региональные сервисы.