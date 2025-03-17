В Уфимском районе спасли мальчика, который не смогу выбраться со льда озера

В Уфимском районе Башкирии спасатели пришли на помощь десятилетнему мальчику. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и МЧС региона.
Все случилось в селе Михайловка. Школьник вышел на тонкий лед озера Ольховое и не смог самостоятельно вернуться. По словам мальчика, он побежал за собакой и оказался отрезанным водой.
Прибывшие специалисты Госкомитета по ЧС и МЧС, используя страховку, спасательный жилет и круг, смогли безопасно вызволить ребенка со льда и передали его медикам.
Предварительно у мальчика диагностировали небольшое переохлаждение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
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