Мэр Омска Сергей Шелест вручил призы участницам конкурса «Леди в погонах»

В понедельник, 17 марта, в редакции «Вечерний Омск» Сергей Шелест вместе с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом вручили призы участницам конкурса «Леди в погонах».
Впервые в Омске конкурс проводился в 2022 году. Тогда он еще назывался «Леди омской полиции». В нем приняли участие представительницы 26 подразделений регионального управления МВД.
В 2023 году конкурс решили расширить и сменить название на «Леди в погонах». Участие в нем приняли не только сотрудницы полиции, но и представительницы следственного комитета, службы судебных приставов, МЧС и службы исполнения наказаний.
Еще через год состав ведомств оставался неизменным, пока в 2025 году к проекту не присоединился еще и 242-й учебный центр ВДВ.
Народное голосование проходит на сайте omskgazzeta.ru. О каждой участнице публикуются посты в соцсетях издания.
«По итогам голосования девушки, набравшие максимальное число голосов, получают подарки от партнеров конкурса. В этом году было решено поощрить всех участниц», — рассказал в Telegram-канале Сергей Шелест.
Градоначальник совместно с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом вручили участницам конкурса заслуженные награды, а также выразили им благодарность за нелегкую, но очень важную работу для общества.