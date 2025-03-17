Во Владивостоке начали строить дорогу к кёрлинг-центру

Во Владивостоке началось строительство новой автомобильной дороги, ведущей к кёрлинг-центру. Здесь оборудуют тротуары, установят освещение и благоустроят прилегающую территорию. Работы на объекте проверил глава города Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.
Он отметил, что новая дорога необходима для удобного подъезда к спортивному комплексу, и подчеркнул, что завершить строительство планируется осенью текущего года.
«Уже осенью у нас здесь появится новая дорога, которая будет начинаться на Тюменской, 8б, пройдет мимо кёрлинг-центра и далее к перекрёстку улиц Тюменская и Шилкинская», — отметил Константин Шестаков.
Подрядная организация «СпецСу» уже начала проводить подготовительные работы: планировку территории, устройство откосов для возведения подпорных стен. В рамках проекта будет построена двухполосная дорога протяженностью около 500 метров. Вдоль нее обустроят пешеходные зоны, а также установят скамейки для отдыха и займутся озеленением территории.