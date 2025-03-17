Во Владивостоке начали строить дорогу к кёрлинг-центру

Подрядная организация «СпецСу» уже начала проводить подготовительные работы: планировку территории, устройство откосов для возведения подпорных стен. В рамках проекта будет построена двухполосная дорога протяженностью около 500 метров. Вдоль нее обустроят пешеходные зоны, а также установят скамейки для отдыха и займутся озеленением территории.