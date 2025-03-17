Загоревшийся самолёт и пожар на Янтарном комбинате: 10 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

Самолёт, летевший из Домодедово в Калининград, вернулся в аэропорт из-за загоревшегося двигателя, а на Янтарном комбинате огонь уничтожил хозяйственное помещение — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В пятницу, 14 марта, Airbus вылетел из московского аэропорта Домодедово. По словам очевидцев, через час заискрил двигатель и пилот сказал, что самолёт возвращается обратно. Летевшая этим рейсом бывшая стюардесса рассказала, что решение вернуться, а не совершать посадку на запасном двигателе, могло быть вызвано угрозой взрыва при посадке.
Авиакомпания заявила о замене борта. Пассажиры жаловались, что их не покормили и ничего им не объяснили. Представителей перевозчика на месте не было.
2. В субботу, 15 марта, в Калининграде на перекрёстке улиц Суворова и Транспортной столкнулись автомобили Mercedes и Toyota RAV4. По данным Госавтоинспекции, водитель Mercedes, поворачивая налево на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу «японцу».
54-летний водитель кроссовера был госпитализирован в областную клиническую больницу с сотрясением мозга и рваной раной голени. Водителю Mercedes 24 года, он практически не пострадал, отделавшись царапиной на лбу.
3. В 5 утра в воскресенье, 16 марта, загорелось хозяйственное помещение на территории Янтарного комбината. Около 15 единиц техники и более 70 спасателей боролись с огнём. Здание примыкает к музею комбината, но его пламя не затронуло.
По сообщению пресс-службы предприятия, ценные экспонаты и самородки удалось спасти. Площадь пожара ориентировочно составила 400−500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
4. В воскресенье, 16 марта, в Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебнёвым. Отпевание прошло в Храме Христа Спасителя. Проводить в последний путь командира батальона с позывным «Отмель» пришли многие калининградцы, в том числе губернатор Алексей Беспрозванных.
5. В воскресенье, 16 марта, в Калининграде на Горького, 113, около музыкальной школы имени Шопена произошло ДТП. Водитель KIA вылетел на встречку и врезался в ограждение, которое, по словам очевидцев, чудом спасло пешеходов.
6. Спортсменки «Локомотива» победили в финале чемпионата России по волейболу на снегу в Красноярске. В полуфинале за победу сражались «Локомотив» и «Корабелка», Санкт-Петербург. Калининградки выиграли со счётом 2:0.
7. В воскресенье, 16 марта, ФК «Балтика» выиграл матч с клубом «Тюмень». Решающий гол забил Илья Петров. Сейчас бело-синие занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
8. Хозяйка приюта для бездомных собак «Счастливые хвостики» просит неравнодушных людей о помощи. Женщина теряет силы из-за болезни и не может ухаживать за животными: у хозяйки приюта новообразование в груди и разрушен коленный сустав. Почти 40 собак остаются без корма и лечения.
9. В субботу, 15 марта, в центре Москвы пьяный водитель BMW въехал в остановку с людьми. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадали шесть человек. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.
10. В воскресенье, 16 марта, над Россией перехватили 15 украинских дронов за час. Девять БПЛА уничтожили над Курской областью, пять — над Орловской и один — над Брянской.