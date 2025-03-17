Загоревшийся самолёт и пожар на Янтарном комбинате: 10 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

1. В пятницу, 14 марта, Airbus вылетел из московского аэропорта Домодедово. По словам очевидцев, через час заискрил двигатель и пилот сказал, что самолёт возвращается обратно. Летевшая этим рейсом бывшая стюардесса рассказала, что решение вернуться, а не совершать посадку на запасном двигателе, могло быть вызвано угрозой взрыва при посадке.