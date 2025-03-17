«В официальном браке не состояли». Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины

Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что управлении Госкомитета по Гродненской области было назначено проведение экспертизы по заявлению местной жительницы, просившей установить отцовство скоропостижно скончавшегося в 2024 году мужчины в отношении ее новорожденного ребенка.
«Причиной обращения стало то, что родители в официальном браке не состояли», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе обратили внимание на то, что единственным доступным для исследования биологическим материалом предполагаемого отца ребенка оказались предоставленные областным клиническим патологоанатомическим бюро парафиновые блоки с биопсийными фрагментами. Они были взяты еще при жизни мужчины в момент обследования в учреждении здравоохранения.
Уточняется, что парафиновые блоки представляют из себя помещенные в парафин кусочки различных органов, которые были предварительно обработаны парафином. К ГКСЭ обратили внимание, что скрупулезная работа специалистов ведомства и гистолога дала возможность определить генотип умершего мужчины.
«Результаты генетического исследования подтвердили факт родства», — подчеркнули в ГКСЭ.
Ранее в Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди: «Ребенок родился вне брака, мужчина умер».
Кстати, спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище.
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