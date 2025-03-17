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«В официальном браке не состояли». Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины

Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что управлении Госкомитета по Гродненской области было назначено проведение экспертизы по заявлению местной жительницы, просившей установить отцовство скоропостижно скончавшегося в 2024 году мужчины в отношении ее новорожденного ребенка.

«Причиной обращения стало то, что родители в официальном браке не состояли», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание на то, что единственным доступным для исследования биологическим материалом предполагаемого отца ребенка оказались предоставленные областным клиническим патологоанатомическим бюро парафиновые блоки с биопсийными фрагментами. Они были взяты еще при жизни мужчины в момент обследования в учреждении здравоохранения.

Уточняется, что парафиновые блоки представляют из себя помещенные в парафин кусочки различных органов, которые были предварительно обработаны парафином. К ГКСЭ обратили внимание, что скрупулезная работа специалистов ведомства и гистолога дала возможность определить генотип умершего мужчины.

«Результаты генетического исследования подтвердили факт родства», — подчеркнули в ГКСЭ.

Ранее в Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди: «Ребенок родился вне брака, мужчина умер».

Кстати, спецкомбинат КБО сказал, могут ли белорусы заранее бронировать места на кладбище.

Вместе с тем экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о том, чем занимается на пенсии: «Пенсия для меня — осознанная необходимость».