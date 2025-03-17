«В официальном браке не состояли». Судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины

В пресс-службе обратили внимание на то, что единственным доступным для исследования биологическим материалом предполагаемого отца ребенка оказались предоставленные областным клиническим патологоанатомическим бюро парафиновые блоки с биопсийными фрагментами. Они были взяты еще при жизни мужчины в момент обследования в учреждении здравоохранения.