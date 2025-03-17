Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реках Пермского края начали резать лед

Меры направлены на предотвращение заторов и обеспечение безопасного прохождения половодья.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае начали подготовку к весеннему половодью. Сейчас на затороопасных участках двух рек региона проводятся ледорезные работы. Об этом сообщили в краевом Минприроды.

На сегодняшний день лед разрушен на реке Тулва в селе Барда Бардымского округа на участке протяженностью 490 метров. Приемка работ запланирована на 18 марта. Также резать лед начали на реке Усьва в поселках Мыс и Бобровка Чусовского округа. Завершить работы здесь намерены 17 и 24 марта соответственно.

Отмечается, что выполнение ледорезных работ показывает их высокую эффективность при минимальных финансовых затратах. Это позволит минимизировать негативные последствия весеннего половодья на данных участках рек, а также обеспечить безопасность жителей населенных пунктов.

Напомним, ранее в Пермском крае представили сценарии возможного развития паводка в регионе этой весной. По мнению метеорологов, половодье в этом сезоне будет интенсивнее, чем в последние годы.