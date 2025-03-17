На реках Пермского края начали резать лед

На сегодняшний день лед разрушен на реке Тулва в селе Барда Бардымского округа на участке протяженностью 490 метров. Приемка работ запланирована на 18 марта. Также резать лед начали на реке Усьва в поселках Мыс и Бобровка Чусовского округа. Завершить работы здесь намерены 17 и 24 марта соответственно.