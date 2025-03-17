В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

«Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” наступил пик цветения подснежников — посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов», — рассказали в пресс-службе.