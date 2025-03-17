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В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

В Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород наступил пик цветения подснежников.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пик цветения подснежников наступил в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.

«Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” наступил пик цветения подснежников — посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на территории Аптекарского огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

«Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в “Аптекарском огороде” — из-за особого микроклимата», — добавили в пресс-службе.