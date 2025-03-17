Самолет из Египта вынужденно совершил посадку в Казани

Ночью 16 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому самолет сел в казанской воздушной гавани.
Его прибытие в нижегородский аэропорт ожидается сегодня в 13:30.
Рейс из Шарм-эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил вынужденную посадку в Казани, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.
Ночью 16 марта в аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, поэтому самолет сел в казанской воздушной гавани.
Его прибытие в нижегородский аэропорт ожидается сегодня в 13:30.