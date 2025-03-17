В ГД предложили правительству вводить требования к разведению животных

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин РФ законопроект, которым предлагается наделить правительство правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству данные требования не установлены. По мнению парламентария, это имеет серьезные деструктивные последствия, выраженные в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе — в условиях, непригодных для их содержания, неконтролируемой торговле ими, многочисленных фактах мошенничества и злоупотреблений в данной сфере, включая подделку родословных и продажу якобы «породистых» животных, таковыми по факту не являющимися, торговлю больными и зараженными животными, являющимися переносчиками заболеваний, опасных для других животных, а также для человека.
«Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в антисанитарных условиях в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой — представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством», — подчеркивается в документе.
По мнению Бурматова, сложившаяся ситуация требует эффективного регулирования сферы коммерческого разведения животных, а также установления требований к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, перечня случаев, при которых допускается реализация потомства животных и порядка их реализации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в ряде субъектов России проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и «регион должен иметь полномочия ее решить». По его словам, гибель детей от нападений собак — страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось. −0-