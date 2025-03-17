В ГД предложили правительству вводить требования к разведению животных

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству данные требования не установлены. По мнению парламентария, это имеет серьезные деструктивные последствия, выраженные в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе — в условиях, непригодных для их содержания, неконтролируемой торговле ими, многочисленных фактах мошенничества и злоупотреблений в данной сфере, включая подделку родословных и продажу якобы «породистых» животных, таковыми по факту не являющимися, торговлю больными и зараженными животными, являющимися переносчиками заболеваний, опасных для других животных, а также для человека.